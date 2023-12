Dal Nord Ovest - Due 19enne bloccati sulle pendici della Bisalta, salvati

Nella serata di ieri, 6 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti con il supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco per il recupero di due escursionisti bloccati sulle pendici della Bisalta, nel comune di Boves.

L'allarme è stato lanciato dai famigliari dei due 19enni intorno alle 21. I ragazzi erano riusciti a comunicare la propria posizione GPS segnalando di essere bloccati su terreno ghiacciato lungo un versante molto impervio della montagna. Sul posto sono state inviate le squadre a terra che hanno camminato per due ore prima di raggiungere i giovani. È stato necessario utilizzare manovre alpinistiche per metterli in sicurezza e per issarli più a monte in un punto meno meno esposto.

Poiché erano incapaci di scendere a valle a causa della forte ipotermia, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza 118 decollata da Torino in assetto di volo notturno. I due escursionisti sono stati recuperati a bordo tramite verricello e trasferiti in ospedale dove sono stati ricoverati in codice giallo intorno alle 23.