Cotto e Mangiato di scena al Ricetto

Finalmente in onda il Ricetto di Candelo: partono questo weekend gli episodi di “Cotto e Mangiato – Menù al Borgo”, programma dedicato alla cucina su Italia 1, girati a Candelo.

Questa la programmazione delle puntate: 7 dicembre alle 12 circa; 8 dicembre alle 12 circa; 9 dicembre alle 12 circa; 15 dicembre alle 12 circa; 16 dicembre alle 12 circa. “Cotto e Mangiato - Menu al Borgo” è lo spin-off della famosa rubrica quotidiana di Mediaset, che, in onda a mezzogiorno, promuove un borgo, il territorio ed i prodotti locali e nazionali attraverso il tema della cucina, mostrando piatti, ricette e consigli gastronomici.

In queste puntate vedremo entrambi i protagonisti del programma impegnati tra le rue del borgo medievale di Candelo: Tessa Gelisio che collabora con amici e chef stellati per creare ricette gustose e salutari, e lo chef Andrea Mainardi che si dedica ai piatti più innovativi. Protagonisti anche due ristoranti locali all’interno delle mura del borgo, scelti dalla produzione TV per collaborare al programma: la “Taverna del Ricetto” e la “Taverna del Viandante”. In primo piano non solo i piatti della cucina italiana, ma anche il Ricetto, con riprese del borgo medievale, immagini in presa diretta dai mercatini del “Borgo di Babbo Natale” a cura della nostra Pro Loco e riprese anche fuori le mura, in Baraggia e nel Biellese.

«Una collaborazione che porta Candelo nelle case di tutti gli italiani» annuncia il sindaco Paolo Gelone. «Uno spot incredibile per Candelo e per il Biellese tutto, di cui dobbiamo essere tutti felici e orgogliosi: un’occasione straordinaria per far conoscere le nostre bellezze in tutta Italia».