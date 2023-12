Per qualcuno è una gioia (sicuramene per i più piccoli), per altri invece un po' meno...ma come preannunciato dalle previsioni meteo nei giorni scorsi, oggi giovedì 30 novembre è arrivata la prima neve anche a quote non altissime.

In città c'è stato qualche fiocco intorno alle 8 ma ancora adesso è rimasta pioggia, mentre per esempio a Netro e a Muzzano la neve è arrivata.

In questo scatto si vede un giardino di Netro imbiancato.