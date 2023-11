Dal Nord Ovest - Perde il controllo dell'auto e abbatte cancellata e muro di cinta

Uno schianto impressionante che, per fortuna, ha avuto conseguenze limitate per il conducente della vettura. Ha svegliato tutti i residenti della zona di viale Marconi, all'altezza del civico 50, l'incidente avvenuto poco dopo le 2,45 della notte tra lunedì e martedì.

Dopo aver perso il controllo della propria vettura, in un tratto di strada che non presenta particolari criticità, il conducente ha violentemente impattato contro la recinzione di un deposito, abbattendo cancellata e muro di sostegno.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo e il personale sanitario: il conducente è stato portato in ospedale in codice verde, mentre i Vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata. Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.