Si concludono (per ora) i “Giovedì di Buongiorno Biella” FOTO

Dopo i primi tre appuntamenti, sui Centri Estivi, sullo Sport e sulla necessità di far Rete, giovedì 30 alle ore 21 presso palazzo Boglietti si conclude questo primo ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Buongiorno Biella per rendere partecipi e attivi tutti i cittadini su tematiche di interesse comune riguardanti Biella e il nostro territorio.

“Transumanza climatica” sarà il titolo della serata, che vuole approfondire le opportunità che il cambiamento climatico potrebbe offrire alla nostra città. L’incontro sarà moderato dal geologo e comunicatore scientifico Stefano Maffeo; nella prima parte interverranno e dialogheranno Daniele Scaglione, autore del libro "Più idioti dei Dinosauri", Roberto Mezzalama, scienziato e già vicepresidente della provincia di Biella, autore del libro “Il Clima che Cambia -Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica” e Michele Cerruti But, Dottore in Urbanistica allo IUAV di Venezia e al Politecnico di Torino. Finalità di questi primi interventi sarà capire che cosa è il cambiamento climatico, che cosa possiamo fare come cittadini e che cosa potrebbero fare le amministrazioni locali.

La serata proseguirà con una tavola rotonda cui parteciperanno Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, Marzio Olivero, Assessore Ambiente, Gestione Integrata Rifiuti, Protezione Civile, Società Partecipate, Servizio Idrico Integrato del Comune di Biella e Marta Bruschi, Consigliera comunale di Biella: si cercherà di valutare che cosa è stato fatto sino ad ora e soprattutto che cosa è fattivamente possibile fare sul territorio.

Confermando l’esperienza dei primi incontri, l’obiettivo della serata è di dare a tutti coloro che parteciperanno la possibilità di offrire un contributo per il miglioramento della qualità di vita nel nostro biellese.