Dal Comune di Tollegno contributi alla Parrocchia e all'associazione Agorà

Visti gli stanziamenti di bilancio di cui alla delibera consiliare n° 38 del 19/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione, il Comune di Tollegno attraverso una delibera di giunta ha stabilito di concedere contributi alla Parrocchia San Germano e all'associazione Agorà.

In particolare, sono destinati €. 1.300,00 per la parrocchia in ambito culturale-educativo e 1.000 euro all'Agorà in ambito assistenziale e umanitario.

“Le iniziative e le attività svolte dai soggetti fruitori di sovvenzioni economiche da parte del Comune sono finalizzate al soddisfacimento di un pubblico interesse e conciliabili con esigenze sociali della collettività, cui l’Amministrazione deve sempre essere rivolta".