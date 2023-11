Alberi per il futuro, il Movimento 5 Stelle pianta 80 alberi in Piemonte: c'è anche Biella

Dal 2015 il Movimento 5 Stelle celebra la Giornata Nazionale dell’Albero con l’iniziativa “Alberi per il futuro”. Nelle ultime due domeniche il Movimento 5 Stelle Piemonte ha onorato questa importante ricorrenza donando circa 80 piante a diversi Comuni su tutto il territorio regionale, per tramite dei gruppi territoriali e locali.

Il progetto ha coinvolto i comuni di Alba (CN), Alessandria (AL), Biella (BI), Borgaro (TO), Carmagnola (TO), Caselle (TO), Collegno (TO), Cuneo (CN), Nichelino (TO), Novi Ligure (AL), Pianezza (TO), Pinerolo (TO), Rivoli (TO) e Tortona (AL).

Altri si aggiungeranno nei prossimi weekend. Insieme ai cittadini e ad alcune associazioni abbiamo organizzato la piantumazione in giardini e aree verdi per un fondamentale momento di aggregazione e di sensibilizzazione ambientale. Dai 5 Stelle un grazie agli attivisti, ai cittadini, ai sindaci e agli amministratori comunali che hanno deciso di partecipare attivamente alla nostra iniziativa.