Biella, torna a riunirsi il Consiglio Comunale: otto punti all'ordine del giorno e 19 interrogazioni

Tornerà a riunirsi martedì 28 novembre a partire dalle ore 14,30 nella sala per le adunanze di Palazzo Oropa, in seduta straordinaria di 1° convocazione, il Consiglio Comunale di Biella. Si potrà vedere in streaming attraverso i canali istituzionali del Comune.

Saranno trattate diversi interrogazioni dai gruppi di minoranza, poi sarà il turno degli ordini del giorno. Tra questi: bilancio di previsione, modifica del regolamento relativo alla disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) con commisurazione puntuale e molto altro ancora.