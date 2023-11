Miagliano dice NO alla violenza sulle donne

"Non soltanto oggi, ma ogni giorno si elevi quel grido che ci fa dire basta ad ogni forma di violenza!". Miagliano e la sua comunità si uniscono così alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne illuminando di rosso gli elementi che li caratterizzano. Un piccolo gesto che si aggiunge all'installazione permanente nell'area dedicata proprio contro la violenza sulle donne. Qui un fiocco rosso, uno "nodo", si erge per ricordare a chiunque lo osservi che bisogna ogni giorno contrastare la violenza e non volgersi dall'altra parte, affinchè non venga più versato sangue di molte, troppe donne. L'acqua del canale Roggia, illuminata di rosso come fosse sangue, testimonia questa orribile realtà che oggi Miagliano ricorda insieme alle tante iniziative promosse dalle istituzioni.