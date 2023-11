Letture, poesie e un'installazione con pannelli e scarpe rosse: anche a Candelo si dice NO alla violenza sulle donne (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Una semplice installazione con pannelli e scarpe rosse per dire NO alla violenza sulle donne. È l'iniziativa messa in campo oggi pomeriggio, 25 novembre, dal comune di Candelo, insieme alla Biblioteca Civica, in collaborazione con Associazione Banca del Tempo, Associazione Mosaico e Associazione Culturale C.D.R., nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza di genere. La manifestazione ha avuto luogo presso la panchina rossa del paese, dove sono state effettuate alcune letture di poesie e testi.