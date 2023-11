"Dare voce a chi non ce l’ha"

Molte ragazze che hanno subito traumi hanno la costante paura di dare voce alle violenze subite per ciò che hanno passato.

Discutere dell’argomento non è mai facile, perchè le immagini ti rimbombano nella testa come tutte quelle frasi che, quando te le ricordi, ti deludono e ti fanno pensare che il problema sia tu: il carattere troppo sensibile, la troppo fiducia, quelle attenzioni che non hai mai ricevuto o quella gonna “troppo corta” che quella sera ti aveva fatto sentire più carina.

Noi vogliamo essere apprezzate indipendentemente da come siamo vestite o truccate, preferiamo una carezza in più al posto di quello schiaffo che tanto ci ferisce, vogliamo tutti quei diritti che ci spettano e soprattutto vogliamo essere noi stesse, cosa che non avviene spesso poiché moriamo invano anche per delle briciole di pane.

A tutte noi, dopo queste situazioni, sia che le abbiamo solo sentite o che siano anche state vissute, sorge spontanea la domanda: COSA ABBIAMO FATTO DI MALE, PER SUBIRE TUTTO QUESTO?