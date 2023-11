"Dare voce a chi non ce l'ha"

“Le donne non si toccano neanche con un fiore”

Cita una tipica frase… ma alla fine? Succede sempre, anche per la minima sciocchezza!

Amati per come sei, per i difetti che hai, per le insicurezze che tieni; non farti abbattere da chi afferma che non sei bella, da chi giudica senza conoscerti, da un like sui social. Non avere paura di dire le cose a qualcuno, fidati, a volte parlare funziona; parla con chi ti sa ascoltare, con chi ha più esperienze di te, da chi sa dirti la verità in faccia, è vero farà male, ma vale più di una bugia.

Dicono che sia nostra responsabilità se ci stuprano, per come ci vestiamo; è responsabilità nostra se ci uccidono, perché ci comportiamo “male”; è responsabilità nostra se ci accoltellano, perché aiutiamo le persone o perché li superiamo negli studi.

Sei forte più di quello che pensi e anche se dici che non lo sei, dentro di te esiste una forza potente e dirompente.

Non sentirti sbagliata a fare quello che ti senti di fare.

Questo è un incubo in cui viviamo, un loop da cui forse alcune persone non riescono ad uscire.

Urla il tuo dolore.