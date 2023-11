Biella, Polizia Locale sulle strade nella serata di venerdì: 50 persone identificate, 30 veicoli controllati

“Nella serata di venerdì la Polizia Locale di Biella è scesa in strada con tre pattuglie per controllare il territorio”. Lo scrive il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola sui propri canali social.

E aggiunge: “Sono state identificate 50 persone e controllati 30 veicoli. Si è passati dai controlli contro l’abuso di alcool alla guida (sono stati controllati 25 utenti della strada, tutti risultati negativi), al controllo nei parchi cittadini fino concentrarsi maggiormente sulla sicurezza urbana con pattugliamenti e controlli in centro città, da piazza Duomo a via Italia. Non sono emerse particolari irregolarità. Il presidio del territorio è fondamentale per renderlo più vivibile per i nostri ragazzi. Che bello vedere le piazze e le vie del centro con tanti ragazzi”.