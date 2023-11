Zegna realizzerà le nuove aiuole in piazza Duomo

ZEGNA è lieta di annunciare di essere il partner ufficiale del Comune di Milano per la riprogettazione e la cura delle aiuole di Piazza Duomo per i prossimi tre anni.

ZEGNA ha lavorato con un gruppo di esperti botanici e paesaggisti per portare a Milano alcuni degli elementi caratteristici della vegetazione di Oasi Zegna nel rispetto della biodiversità e dell’ecosistema. Il progetto nasce con l’obbiettivo di creare uno spazio verde in città, ispirato alla filosofia di responsabilità ambientale - di Oasi Zegna, un territorio di 100km2 situato nelle Alpi Biellesi in Piemonte, voluto e creato da Ermenegildo Zegna agli inizi del secolo scorso come un modello unico di consapevolezza sociale e ambientale.

Dalla fine degli anni ‘20, il fondatore diede vita a un’opera di rimboschimento mai vista, mettendo a dimora oltre 500mila conifere e creando una strada a collegamento dei due versanti della montagna, che divenne così accessibile e viva per tutti. La responsabilità, verso la comunità e il territorio, è sempre stata uno dei principi cardine dell’azienda e Oasi Zegna è il simbolo e la realizzazione di questo valore: un esempio unico di coscienza ambientale, un monumento all’importanza della qualità della vita attraverso l’armonia tra uomo e natura, nonché fonte di ispirazione per le generazioni future. Piazza Duomo, come luogo rappresentativo dell’interà Città di Milano e di tutta l’Italia, e la disponibilità alla riprogettazione delle aiuole in essa ospitate, rappresentano un’opportunità unica per creare uno spazio che, nel totale rispetto delle esigenze monumentali, simboliche e estetiche del luogo, promuova una maggiore connessione tra cittadini e natura.

Questo ambizioso progetto trae ispirazione dal dipinto del 1957 di Dino Buzzati, “Piazza del Duomo di Milano”, dal quale emerge uno stimolante dialogo tra città e natura e mira a promuovere il ruolo fondamentale di quest’ultima riflettendo sulle istanze contemporanee di sostenibilità.

Le aiuole saranno caratterizzate da una struttura di base permanente composta da quattro boschetti di Canfore a cespuglio disetanee, piante sempreverdi e frondose che rappresenteranno gli elementi maturi di un ecosistema ottimizzato. Tra questi boschetti, saranno anche presenti delle piante soggette a rotazione: rododendri dall'autunno alla tarda primavera e Philadelphus dalla fine della fioritura dei rododendri, così da garantire il rispetto della biodiversità e della stagionalità delle piante, che verranno ripiantate in Oasi Zegna a fine ciclo. Le piante presenti nelle aiuole odierne avranno una nuova vita e verranno conservate nel luogo più adatto alle loro esigenze. La nuova aiuola del Duomo ZEGNA verrà ufficialmente donata alla Città in occasione del Salone del Mobile 2024 e segnerà l’inizio di un progetto che si pone come obbiettivo la creazione di nuove Oasi Zegna nel mondo, per arricchire i paesaggi, urbani e non, di biodiversità e significati educativi.

Il progetto vuole trasmettere il valore e l'urgenza del rispetto per la terra e la natura, nonché l'importanza che gli spazi verdi urbani possano avvicinare le persone agli ecosistemi naturali e alla tutela della biodiversità e della responsabilità sociale, concetti fondamentali nell’Oasi Zegna. Un ringraziamento speciale al Comune di Milano per aver colto l’essenza del progetto e aver creduto profondamente nella missione di ZEGNA.