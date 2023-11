Biella, sospesa la circolazione in via Italia: ecco quando

In occasione dell’esibizione teatrale “Slancio” del Cerchio Laboratorio Donne di Biella è stata emessa un'ordinanza che dispone la temporanea sospensione della circolazione in via Italia, all’altezza della chiesa S.S. Trinità dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di sabato 25 novembre 2023.