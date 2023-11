Pallavolo, le gare del settore giovanile biellese: il weekend Biancoblu.

SERIE D

Ancora non si sblocca la stagione delle nostre giovani ragazze, nel girone di Serie D regionale. A Lessona, il Botalla TeamVolley incappa in una netta sconfitta per 3-0 contro le novaresi della Pallavolo Scurato. Piuttosto combattuto il primo set, perso 22-25; in calando gli altri parziali, in cui le ragazze di coach Turcich non hanno superato i 17 e 13 punti.

BOTALLA TEAMVOLLEY – Vivi Energia Pallavolo Scurato 0-3 (22-25/17-25/13-25)

BOTALLA TEMVOLLEY: Gilardi, Venturino 9, Zignone 5, Piletta 2, Allorto ne, Boggiani, Gariazzo 6, Paniccia ne, Vioglio (L1), Damo ne, Fantini 5, Lanari ne. Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Marco ALLORTO, vice allenatore: «Una partita affrontata a testa alta da parte della squadra, con buona intensità e attenzione sui fondamentali di ricezione e muro-difesa. Forse non abbiamo osato molto in battuta e in attacco. In questo momento, subiamo il peso delle numerose assenze per infortunio. Dall’altra parte della rete c’era una squadra esperta, solida e con tanta voglia di emergere. Incassiamo l’ennesima sconfitta che però ci lascia intravedere molti margini di miglioramento. C’è positività: i risultati arriveranno a breve, siamo fiduciosi. Ora torniamo in palestra a lavorare a testa bassa per la prossima partita».

UNDER18

Pallavolo Scurato – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3 (11-25/9-25/15-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 3, Gariazzo 15, Floris 5, Zignone 15, Paniccia 14, Piletta 6, Vioglio (L1), Allorto 2, Rege ne, Pivotto, Guzzo (L2) ne.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Ci voleva una reazione dopo la scialba prestazione di domenica scorsa e questa volta c'è stata. La trasferta di Novara aveva delle insidie: la rilassatezza, inconscia quanto subdola, dell'affrontare il fanalino di coda e gli infortuni che falciano l'organico. Non solo non si sono recuperati effettivi, ma in mattinata si è fermata anche Rege, aggregata per puntellare il reparto esterni. Ospiti di una squadra in evidente costruzione abbiamo comunque dimostrato un maggior ordine in campo, un miglior livello di battuta e, in generale, una precisione decisamente più elevata. Gara sempre in controllo con un singolo, breve passaggio a vuoto all'inizio del terzo set. Timori accantonati quindi, si torna al lavoro in attesa dei prossimi impegni, che si prospettano più probanti, per consolidare le impressioni positive di oggi e proseguire nella crescita del gruppo, sperando di recuperare qualche effettivo».

UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – Asd Pallavolo Occhieppese 1-3 (16-25/25-23/7-25/24-26)

Coach Marco ALLORTO: «Buon approccio alla gara, con un avversario tosto, di categoria: abbiamo reagito bene. A tratti abbiamo espresso un buon gioco e una buona intensità, soprattutto nel secondo e quarto set. Peccato per il risultato che ci sta un po' stretto, ma tutto sommato una bella partita. Sì vedono i progressi e il lavoro fatto in settimana».

UNDER14

ANGELICO TEAMVOLLEY – Igor Volley Blu 3-0 (25-16/25-16/25-23)

Belinda LUTFJIA: «L'avversario era forte ma siamo riuscite a portarci tre punti a casa. Nel primo e nel secondo set abbiamo giocato bene, mentre nel terzo abbiamo avuto più difficoltà, ma siamo riuscite a vincere».

UNDER13

CONAD TEAMVOLLEY – Sant’Alessandro Koala Pallavolo 3-0 (25-14/25-20/25-12)

Coach Alessia DIEGO: «Primo set vinto mantenendo un buon livello di attenzione, contro avversari sulla carta più avanti di noi. Nel secondo set, molta confusione e tante palle facili sbagliate: siamo anche andate sotto, ma poi con quel minimo ordine necessario anche il secondo parziale è stato vinto. Senza partita il terzo, con buone rotazioni dalla panchina».