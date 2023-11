Lavorare nel turismo con ATL Terre dell’Alto Piemonte: aperta la selezione

Lavorare nel turismo e partecipare attivamente alla promozione del proprio territorio è un’ambizione di molti giovani determinati e da oggi entrare a far parte del comparto turistico della Regione Piemonte è ancora più a portata di mano: l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scrl ha infatti aperto una selezione personale per la sede di Vercelli.

ATL (acronimo appunto di Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale) opera nel capoluogo di provincia e su altre sedi dislocate sul territorio allargato ormai da diversi anni, coordinandosi con la Regione Piemonte e i diversi dipartimenti turistici competenti per attivare un servizio costante di accoglienza ai turisti e promozione del territorio. L’ufficio di Vercelli, sito presso l’Ex Padiglione 18, è un punto di riferimento per tutti gli attori che operano nel settore turistico sia a livello locale che regionale e per i visitatori che partono alla scoperta delle bellezze cittadine. Le ATL piemontesi sono in tutto sei e lavorano a stretto contatto.

ATL Terre dell’Alto Piemonte si occupa dei territori di Novara, Biella, Valsesia e Vercelli operando su diverse sedi per consentire un’assistenza più capillare ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi e di intrattenimento qualora ve ne sia la possibilità, e promuovendo iniziative per la valorizzazione del territorio e manifestazioni culturali/turistiche e sportive che attraggano turisti stranieri e di prossimità. Attività, queste, che richiedono intraprendenza ma anche una buona propensione alla collaborazione e al lavoro di squadra per raggiungere il miglior risultato possibile.

Il bando per poter entrare a far parte della realtà turistica di ATL Terre dell’Alto Piemonte è aperto e il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il giorno 27 novembre 2023 alle ore 17.00. Candidarsi è molto semplice: la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, datata, sottoscritta in originale, corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento potrà essere consegnata a mano in una delle sedi della Società (Biella, Novara, Varallo, Vercelli), inviata a mezzo di raccomandata presso la sede di Vercelli o ancora trasmessa mediante casella di posta elettronica (PEC) certificata all’indirizzo atlterrealtopiemonte@legalmail.it.

Gli uffici di ATL sono aperti al pubblico dal lunedì alla domenica con il seguente orario: 9.00 – 13.00 e 13.30 – 17.30. Per tutte le informazioni dettagliate sul bando di selezione per la sede di Vercelli presso ATL Terre Alto Piemonte consultare il seguente link: Selezione del personale (terrealtopiemonte.it)