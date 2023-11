Criticità Atap, Cambia-menti M410: "La causa è la carenza del numero minimo di autisti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il sindacato Cambia-menti M410 espone quanto segue in riferimento all'articolo uscito qualche giorno fa su newsbiella.it in cui il Presidente Ferraris Vincenzo evidenziava il fatto che Atap è costretta a cancellare molte corse a causa delle troppe assenze del personale viaggiante per le malattie stagionali.

Il sindacato Cambia-menti M410 in merito a questa affermazione ritiene che la vera causa delle corse cancellate risiede nella carenza del numero minimo di autisti per svolgere il servizio. Infatti il numero dei lavoratori in stato di malattia raggiunge la percentuale di circa il 5% della forza lavoro e al contrario di quanto si dice spesso ci sono autisti che vengono a lavorare anche in condizioni di salute non al 100% della propria forma fisica. Questo per far capire che il problema non è da far ricadere sugli Autisti né sul loro presunto legittimo stato di malattia.

Vogliamo altresì precisare che negli ultimi anni molti Autisti hanno deciso di cambiare lavoro perché privati della loro vita privata in considerazione del fatto che l'impegno lavorativo in questa azienda si aggira intorno alle 12/13 ore, anche 14 ore di impegno giornaliere, senza una retribuzione congrua e dignitosa.

Ultima considerazione da fare è che noi dipendenti di Atap spa stiamo ancora aspettando il rinnovo di un contratto integrativo di secondo livello che si possa definire congruo e dignitoso per la professione che svolgiamo".