Torna il Biella Motor Show, due giorni di divertimento

Stanno per accendersi nuovamente i motori a Biella, città che è - di fatto - una vera e propria capitale del motorsport. L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 novembre quando la scuderia Biella Motor Team, in collaborazione con Evo Racing, proporrà un momento ormai tradizionale, il Biella Motor Show 2023, che negli anni passati ha raccolto consensi ed applausi facendo il pieno di partecipanti ed appassionati.

Nell’area che si trova nei pressi di Città Studi a Biella, nel pomeriggio di sabato e per tutto il giorno di domenica, su un percorso di circa 1,2 chilometri altamente spettacolare ed allestito secondo le norme di sicurezza previste dai regolamenti e con il supporto degli esperti Ufficiali di gara dell’Augb Biella, ci saranno dimostrazioni di guida al volante di vetture moderne e storiche, sia stradali che in conformazione da gara. Non sono previste rilevazioni di tempi e classifiche finali.

Il Biella Motor Show 2023 prenderà le mosse sabato 18 in mattinata quando, dalle 9 alle 12, si svolgeranno le verifiche ante gara presso l’Accademia dello Sport in corso Pella. Dalle 14 alle 17 le vetture inizieranno a girare sul percorso. Domenica dalle 7,30 alle 8,30 si terranno le verifiche per chi partecipa solo alla seconda giornata dell’evento. Poi, dalle 9 alle 17, i piloti daranno ancora dimostrazione delle proprie capacità di guida davanti al pubblico che, sistemato in posizioni di assoluta sicurezza, potrà assistere alle esibizioni sul tracciato.

Non mancheranno, nella vasta area del Biella Motor Show 2023, esposizioni di automobili e stand dove sarà possibile mangiare e bere. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione alle due giornate di esibizione in pista, si può visitare il sito www.biellamotorteam.it oppure scrivere all’indirizzo mail biellamotorshow@libero.it oppure, ancora, chiamare il numero 338.8403284. Nello stesso periodo la scuderia Biella Motor Team organizza un altro appuntamento tradizionale, il corso per navigatori rally per il quale ci sono ancora alcuni posti liberi. Si terrà in tre serate (16, 23 e 30 novembre) presso una saletta dedicata del ristorante pizzeria Ghost’s in via Trieste 45 a Biella.

In questo caso, per partecipare, occorre contattare Claudio al numero 335.6683943 oppure Eraldo al numero 338.3969137 oppure scrivere all’indirizzo segreteria@biellamotorteam.it