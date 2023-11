Adunata Biella, si parte: riunione con i capigruppo. Fulcheri: “Incontro necessario per arrivare pronti al 2025” (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Una riunione tecnico-operativa con tutti i capigruppo per meglio pianificare i diversi progetti e i piani di lavoro, in vista dell'Adunata degli Alpini nel 2025, attesa in città il 9-10-11 maggio.

Questi gli aspetti principali dell'incontro che ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 12 novembre, nei locali della sede sezionale di Biella, alla presenza di tante penne nere. Un confronto necessario per condividere quelle che saranno le linee guida da seguire in vista dello storico evento.

“Era fondamentale stilare un canovaccio operativo comune per tutti i gruppi e l'intero territorio– spiega il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri – Ci aspetta un lungo percorso il prossimo anno e occorre arrivare pronti e preparati al traguardo del 2025. A questa riunione, ne seguiranno altre con i sindaci, le istituzioni e le associazioni di categoria e di volontariato della provincia, in modo da predisporre un programma condiviso per meglio organizzare l'Adunata”.

Infine, tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di febbraio, è prevista la costituzione della AA Biella 2025 Srl, organismo deputato a gestire e organizzare l'Adunata nel capoluogo laniero: verrà formato un cda, composto da componenti della sede nazionale e della sezione di Biella.