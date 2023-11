A Mongrando Giovanni Impastato incontra gli studenti delle scuole

Il prossimo 22 novembre, alle 10, presso il Polivalente di Mongrando Giovanni Impastato, fratello minore di Giuseppe detto Peppino, icona della lotta alla mafia assassinato dalla criminalità organizzata nel maggio del 1978, incontrerà gli alunni delle scuole secondarie di I° grado di Mongrando e Graglia per un incontro /dibattito sul tema della sensibilizzazione e del contrasto alle mafie.

In serata, alle 18.30, presso la Biblioteca di Mongrando sempre Impastato presenterà il suo libro “Il coraggio della memoria, scritti, analisi e riflessioni dalla scomparsa di mamma Felicia ad oggi”. La serata è organizzata dall’Associazione “Calabresi per la legalità” in collaborazione con il Comune.