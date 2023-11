Cossato, in arrivo camminata per dire no alla violenza di genere. E il Natale sarà all'insegna della gentilezza

“Sarà un Natale di unione, solidarietà e amicizia, all'insegna della gentilezza. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative che vedono l'adesione entusiasta di tutte le associazioni di Cossato. Auspico davvero una grande partecipazione”. Parola del sindaco Enrico Moggio, a margine della conferenza stampa di presentazione dei progetti del Comune in vista delle prossime settimane.

L'incontro non si è concentrato solo sugli imminenti eventi del periodo natalizio ma anche sulla solidarietà e l'attenzione alla violenza di genere, come sottolineato dall'assessore Sonia Borin: “La gentilezza sarà il filo conduttore di questi eventi. Troppo spesso assistiamo impotenti a notizie di cronaca che ci lasciano attoniti e sgomenti. Così, abbiamo pensato di lanciare un messaggio positivo e contrario alla violenza, da contrastare divulgando la cultura della gentilezza e del sorriso”.

Da qui, infatti, nasce l'idea di “Siediti e sorridi”, che si avvierà a fine mese, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Insieme ad Auser, il 24 novembre avrà luogo una passeggiata serale, con partenza da Piazza Tempia, alle 19.45. “Chi vorrà potrà indossare un segno rosso, come un fiocco o una sciarpa – spiega Borin – proprio per ricordare tutte le vittime e porre l'accento su questo tema”.

L'indomani, invece, saranno svelate le “sedie della gentilezza”, frutto del riciclo e riutilizzo di vecchi modelli, dismessi e non più utilizzabili, da posizionare in tutti gli angoli del paese. Inoltre, saranno dipinte di rosso dai volontari delle diverse associazioni (come Centro Incontro, Auser) “Saranno le nostre decorazioni di Natale – afferma Paola Fini, manager di Duc Cossato – La sedia è segno di accoglienza e su ognuna di esse sarà impressa una scritta 'Siediti, ascolta, racconta, sorridi'. Anche gli studenti delle scuole saranno coinvolti: proprio loro potranno scrivere pensieri e parole proprio sulla gentilezza”.

Nel suo intervento, il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate ha dichiarato che la gentilezza "è alla base di tutto, di questo ne siamo consapevoli. Specialmente oggi, dove gli episodi di violenza verbale si riscontrano troppo spesso. Per questo sono convinto della bontà di queste manifestazioni”.

Poi sarà Natale, con una serie di eventi da non perdere, a cominciare dal 2 dicembre. Data in cui verrà riproposto il Filo dei Pensieri, con la partecipazione di scuole e alunni. Anche quest'anno, infatti, l'albero di Natale (posizionato in piazza della Chiesa) raccoglierà i bigliettini redatti dalle nuove generazioni. Nella stessa giornata, alle 16, arriverà direttamente dal cielo, con tanto di paracadute, Babbo Natale direttamente in Piazza Croce Rossa per la gioia dei più piccoli. A seguire, ci sarà l'accensione delle luci, i cori di Natale e l'inaugurazione della pista di pattinaggio.

Il giorno seguente (3 dicembre) si assisterà all'apertura del mercato straordinario in via Mazzini, con gli Alpini pronti a realizzare piatti della tradizione da assaporare camminando. Non mancheranno altre giornate di intrattenimento e laboratori per i piccini per un Natale da vivere appieno con tutta la famiglia.