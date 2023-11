Archivio Storico del gruppo Sella e Fondazione Sella aprono le loro porte al pubblico

L’Archivio Storico del gruppo Sella e la Fondazione Sella, in occasione della XXII Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria e Museimpresa, apriranno congiuntamente al pubblico i propri archivi e la Sala Espositiva giovedì 9 novembre dalle ore 9,30 alle 18.

I visitatori avranno così la possibilità di accedere agli spazi delle due realtà attraverso un percorso guidato sul tema della XXII Settimana della Cultura d’Impresa, che permetterà loro di scoprire materiali d’archivio, oggetti e fotografie che raccontano le storie del nostro territorio e non solo. Nato nel 2012, l'Archivio Storico del gruppo Sella raccoglie documenti e materiali storici dalla fondazione della banca avvenuta nel 1886 in avanti, oltre agli archivi delle banche incorporate nel tempo e delle altre società del Gruppo.

Nel complesso raccoglie circa 450 metri lineari di documenti, 1.300 oggetti, fra i quali un raro esemplare di macchina Enigma utilizzato negli anni Trenta per cifrare messaggi interbancari e poi adottata durante la Seconda Guerra Mondiale dall'esercito tedesco (e decifrata dagli Alleati); un archivio fotografico che illustra eventi, personaggi, ambienti di lavoro e sponsorizzazioni del Gruppo nel tempo; una biblioteca di circa 6.000 volumi, compresa l’originale "Biblioteca di Commercio" che raccoglie libri storici utilizzati fra Ottocento e Novecento dalla banca quali strumenti di lavoro.

La Fondazione Sella conserva e valorizza un vasto archivio documentario e iconografico che mette a disposizione degli studiosi. Fondata nel 1980, opera senza fini di lucro; suo obiettivo principale è custodire responsabilmente il patrimonio storico-culturale rendendolo accessibile come bene comune, a servizio delle generazioni presenti e future. Il suo archivio, costituito in origine dal patrimonio archivistico della famiglia Sella di Mosso a partire dall’inizio del Seicento, ha ricevuto in seguito numerose altre raccolte archivistiche attraverso donazioni, acquisizioni e depositi.

Attualmente consiste in oltre 2.500 metri lineari di archivio cartaceo e 1.000.000 di fotografie. Ordinato per fondi documentari relativi alle persone, famiglie, enti e imprese da cui provengono, contiene documenti cartacei, immagini, oggetti d’uso e artistici. La biblioteca di circa 16.000 volumi attinenti alle tematiche dell’archivio completa il materiale a disposizione dei ricercatori e del pubblico. Sarà possibile visitare gratuitamente l’Archivio storico del gruppo Sella, in Via Serralunga 7/D, e la Fondazione Sella, in via Via Corradino Sella 10, giovedì 9 novembre con orario continuato dalle 9,30 alle 18.