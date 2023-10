Spari in una scuola di Torino, attimi di paura alla Gabelli di via Santhià

Attimi di paura presso la scuola Gabelli di via Santhià, in Barriera di Milano. Secondo i racconti di alcuni testimoni, infatti, si sarebbe udito uno sparo all'interno dell'istituto che raccoglie classi elementari e medie.

In particolare, si racconta che lo sparo, proveniente dall'esterno della scuola, fosse direzionato verso l'aula di musica. Sul posto sono immediatamente intevenuti i carabinieri per riportare la situazione sotto controllo e stabilire la dinamica che ha portato a questi fatti.



Secondo le forze dell'ordine, qualcuno avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa, colpendo il vetro di una finestra. Le indagini proseguono per individuare l'attore del gesto, che potrebbe essere una bravata.