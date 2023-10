Graglia, a scuola di gratitudine al Monastero Buddhista

Nella mattinata di martedì 24 ottobre, 36 bambini della scuola primaria di Valle, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno visitato il Monastero Buddhista di Graglia Santuario nell’ambito di un programma scolastico delle quinte elementari che quest’anno prevede la conoscenza delle grandi religioni.

Si sono uniti ai loro compagni più grandi anche gli allievi della seconda elementare che hanno voluto aggiungere il loro contributo alla ricerca. Ne è scaturito un incontro con il Lama Paljin Tulku Rinpoce fatto di domande e risposte che hanno animato tre ore di dialogo trascorse in un clima di serenità e di intensa partecipazione. Prima del commiato il Lama ha invitato i ragazzi a fare un esercizio di meditazione guidata basato sulla consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è stato realizzato, nelle diverse fasi di produzione, con l’opera di numerose persone che non conosciamo ma alle quali deve sempre essere rivolto un pensiero di gratitudine.

“Questi bambini sono eccezionali - ha detto il Lama - perché hanno una mente sveglia e aperta, pronta ad assimilare tutto ciò che riguarda l’amicizia, la fratellanza e la pace e ad applicare questi valori alle loro relazioni, senza discriminare o creare barriere. Dopo la meditazione che si è conclusa con un ringraziamento per tutti coloro che ci permettono di avere sul tavolo il cibo quotidiano, c’è stato un “Grazie” corale e gioioso a testimonianza che il messaggio era passato. Sono certo che questa consapevolezza genererà un nuovo rapporto con il cibo e potrà nel tempo trovare applicazione per tutto ciò che viene usato quotidianamente, a partire dall’abbigliamento, ai libri, ai giochi, e porterà armonia e rispetto anche nei confronti dei genitori il cui lavoro non va soltanto a beneficio della famiglia ma è utile per infinite altre persone.”