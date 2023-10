"La segnaletica in superstrada che fine ha fatto?"

Lavori svolti anche di notte per "agevolare Il traffico ". Poi, al momento di rifare la segnaletica orizzontale ,tutti spariti !!!.

Il tratto da Biella a Cossato è rimasto una classica, solita, triste, già vista e rivista incompiuta. Ora, con la brutta stagione alle porte e le prime nebbie, su un tratto di strada che registra già a vario titolo quasi un incidente al giorno, il rischio aumenta in modo esponenziale.

Possibile che non si riesca mai a fare in lavoro bene in questa provincia? Possibile che nessun amministratore percorra questa strada e si faccia queste domande?.