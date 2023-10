Il caldo è davvero finito, da domenica arriva il freddo con un calo delle temperature

“Domenica una profonda area di bassa pressione di origine polare andrà ad addossarsi alle regioni del nordest italiano, con associata aria fredda a tutte le quote. Dal pomeriggio la struttura convoglierà intense correnti fredde da est nei bassi strati che attraverseranno tutta la Pianura Padana fino ad arrivare sul Piemonte in serata, portando aria più fredda, con un conseguente drastico abbassamento delle temperature sulla nostra regione lunedì, sia nei valori minimi che in quelli massimi”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.