Biella, oltre 330mila euro assegnati dalla Fondazione CRB nella 2° sessione generale progetti

Ammontano a oltre 330 mila euro i contributi assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle associazioni del territorio nell’ambito della Seconda sessione generale progetti annuale. Per ottenere un contributo massimo di 10 mila euro hanno presentato domanda ben 88 realtà del territorio con progettualità molto varie in tutti i settori di intervento tranne lo sport in quanto ricompreso in altro bando.

“La sessione generale è un grande contenitore in cui confluiscono progettualità diverse tra loro non rientranti in specifici bandi ma che arricchiscono la vita del territorio – spiega il Presidente Michele Colombo – uno strumento prezioso che permette alla Fondazione di operare con efficacia e rapidità monitorando e dando risposta a esigenze del territorio che diversamente non potrebbero esprimersi”.

In questa sessione il settore a cui sono stati destinati i maggiori contributi è quello dell’Educazione, istruzione e formazione che ha ottenuto ben 178.500 euro per il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado a cui le risorse vengono destinate con l’avvio dell’anno scolastico. Molto importante anche lo stanziamento di 75.000 euro a favore del settore Volontariato in cui operano numerose associazioni che lavorano sulle varie fragilità territoriali. Complessivamente in corso d’anno le erogazioni realizzate attraverso le Sessioni sono state così suddivise: per educazione e ricerca 362mila euro (44%); per arte e cultura 97mila euro (12%); per welfare e territorio quasi 371mila euro (44%).

Questo l’elenco complessivo delle erogazioni:

Seconda Sessione Generale Progetti (TOTALE € 331.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 324.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 178.500,00

€ 8.500,00 Parrocchia di San Grato – Biella, per la realizzazione del progetto prima-leva;

€ 8.500,00 Lions Club Biella Bugella Civitas – Biella, per la realizzazione del progetto Amedeo Avogadro. Conoscere il passato per vivere le sfide del futuro;

€ 8.500,00 Istituto Comprensivo Biella 3 – Biella, per la realizzazione del progetto ricomincio da me 23/24;

€ 8.500,00 Associazione ABC Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto Valeo;

€ 8.500,00 Liceo "Amedeo Avogadro" di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto il Futuro in Cordata 5.0;

€ 8.500,00 InVento Innovation Lab Impresa Sociale Srl – Cernusco (MI), per la realizzazione del progetto B Impact School - a scuola di natura;

€ 7.000,00 Agenda Digitale Biellese Aps – Biella, per la realizzazione del progetto #innamoratidelbiellese Scuole 2023-24;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo di Mongrando – Mongrando (BI), per la realizzazione del progetto La scuola si veste del territorio;

€ 7.000,00 Fondazione Olly Ets -Biella, per la realizzazione del progetto Benessere a scuola - a.s. 2023/2024;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto insieme per star bene;

€ 7.000,00 Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" – Sandigliano (BI), per la realizzazione del progetto continuiamo a sorridere! 2023-2024;

€ 6.500,00 Associazione Nomafie Biella – Biella, per la realizzazione del progetto miniera della memoria;

€ 5.500,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià – Cavaglià (BI), per la realizzazione del progetto challenge by choice - sfide per scelta, officina creativa ... dei talenti;

€ 5.500,00 Andirivieni Aps – Occhieppo Superiore (BI), per la realizzazione del progetto bimbi in villa 2023-2024;

€ 5.500,00 Comune Valdilana – Valdilana (BI), per la realizzazione del progetto partecipo ancora anch'io;

€ 5.500,00 Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio – Valdilana Fraz. Mosso (BI), per la realizzazione del progetto sostegno attività educativa anno 2023 – 2024;

€ 5.500,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per l'Educazione Continua – Biella, per la realizzazione del progetto comunicazione linguistica per tutti;

€ 5.500,00 Mafalda – VocidiDONNE – Biella, per la realizzazione del progetto donne oltre i confini;

€ 5.500,00 Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo – Valle Mosso (BI), per la realizzazione del progetto ti do una mano 2.0;

€ 5.500,00 Biella Cresce Aps – Biella, per la realizzazione del progetto potenziare con i giochi matematici - rete di facilitatori;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto quattro zampe per amico;

€ 5.000,00 Big Picture Learning Italia – Biella, per la realizzazione del progetto una mappa per l'adolescenza;

€ 5.000,00 Cooperativa di Solidarietà Sociale La Famiglia – Biella, per la realizzazione del progetto "tra casa e scuola" supporto scolastico a bambini con bes legati alla povertà educativa;

€ 4.500,00 Istituto Comprensivo E. Schiaparelli – Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione del progetto star-ting together;

€ 4.500,00 Asa Associazione Scuola Aperta Odv – Biella, per la realizzazione del progetto teatro in movimento; € 4.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico – Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto Achille legalità 23_24;

€ 4.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo – Pralungo (BI), per la realizzazione del progetto la giostra della creatività 3a edizione;

€ 3.500,00 Policroma Aps/Ets – Biella, per la realizzazione del progetto piccoli tessitori di suoni 2023;

€ 3.000,00 Vedo Voci Associazione Genitori Bambini Sordi – Biella, per la realizzazione del progetto oltre il doposcuola lis;

€ 3.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto ad alta voce! ;

€ 500,00 Associazione Insieme per Crescere – Strona (BI), per la realizzazione del progetto musiche, emozioni e relazioni - laboratorio musicale per i bambini della scuola dell'infanzia;

Arte, attività e beni culturali € 36.000,00.

€ 8.500,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac - Biella per larealizzazione del progetto IO DO - ieri, oggi, domani ottava edizione

€ 8.500,00 Fondazione Accademia Perosi Ets – Biella, per la realizzazione del progetto corsi di perfezionamento musicale. Attività: master class, corsi brevi, corsi annuali, corsi pluriennali - rivolti a laureati dei Conservatori italiani ed esteri;

€ 7.000,00 Bi-Box – Biella, per la realizzazione del progetto da cosa nasce cosa;

€ 5.500,00 Associazione culturale artistica Mambo Forro' – Biella, per la realizzazione del progetto in piedi signori davanti a una donna;

€ 5.000,00 Innovaper Impresa Sociale – Torino, per la realizzazione del progetto Making Stories - le stagioni di una città creativa - parte terza;

€ 1.500,00 Coro Cesare Rinaldo – Portula, per la realizzazione del progetto coro Cesare Rinaldo - attività 2023;

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 7.500,00

€ 7.000,00 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets/Aps – Biella, per la realizzazione del progetto a me gli occhi a.s. 2023/2024;

€ 500,00 Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro -Anmil – Roma, per la realizzazione del progetto punto a capo per gli infortunati sul lavoro;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 75.000,00

€ 7.000,00 Associazione Girotondo Onlus – Valdilana fraz. Trivero (BI), per la realizzazione del progetto Girotondo per i bambini;

€ 7.000,00 Comune di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per la realizzazione del progetto emergenza Casa Vigliano;

€ 7.000,00 CooperativaTantintenti Società Cooperativa Sociale Onlus – Biella, per la realizzazione del progetto S.I.D. - Sportello Informativo Detenuti (terza edizione) ;

€ 7.000,00 Uisp Comitato Territoriale Biella Aps – Biella, per la realizzazione del progetto Work Out 2.0;

€ 5.500,00 Soc. Coop. Soc. Oltreilgiardino Onlus – Valdilana fraz. Trivero (BI), per la realizzazione del progetto lo Spazio che non c'è;

€ 5.500,00 Slow Food Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Cibo - alla scoperta di...;

€ 5.500,00 Associazione Culturale Obiettivo Domani – Biella, per la realizzazione del progetto Biveg Experience - Road to 2050;

€ 5.500,00 Associazione Rete Dafne Onlus – Torino, per la realizzazione del progetto Rete Dafne Biella - accoglienza, ascolto, sostegno alle vittime di reato - anno 2023/2024

€ 5.500,00 A.I.A.S. -Sezione di Biella e del Biellese Aps – Gaglianico (BI), per la realizzazione del progetto passo dopo passo verso l'autonomia;

€ 5.500,00 Associazione La Speranza Gesù Nostra Speranza Odv – Cossato (BI), per la realizzazione del progetto La Speranza accoglie

€ 5.500,00 Associazione Ti Aiuto Io Odv - Candelo (BI), per la realizzazione del progetto Happy School!;

€ 5.000,00 A.V.C.I. Associazione Veterinaria Per La Cooperazione Internazionale – Odv – Pray (BI), per la realizzazione del progetto hai mangiato? ;

€ 3.500,00 Associazione Malattia di Alzheimer - Provincia di Biella Odv – Biella, per la realizzazione del progetto CaPoVol - Capacità per Potenziare i Volontari;

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 27.000,00

€ 7.000,00 Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Cameri (NO), per la realizzazione del progetto il laghetto della Burcina: paesaggio biodiversità e didattica;

€ 7.000,00 Comune di Roppolo – Roppolo (BI), per la realizzazione del progetto Roppolo, turismo, socialità e ambiente;

€ 7.000,00 Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Odv – Sordevolo (BI), per la realizzazione del progetto biellese da scoprire 2023;

€ 6.000,00 WWF Oasi E Aree Protette Piemontesi Odv – Biella, per la realizzazione degli interventi manutenzione straordinaria e implementazione delle collezioni del Giardino Botanico di Oropa;

ALTRI SETTORI € 7.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica € 7.000,00

€ 7.000,00 Associazione Tessile e Salute Impresa Sociale – Biella, per la realizzazione del progetto Arianna: implementazione funzionale del database filiere e sostanze chimiche.