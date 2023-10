Unione Montana Valle Elvo, ecco il secondo bando per contributi a micro e piccole imprese

Nell'ambito del progetto "Distretto diffuso del Commercio Al Po(i)nt", del quale tutti i comuni dell'Unione Montana Valle Elvo fanno parte, è stato pubblicato il secondo bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica. Le domande potranno essere presentate online a partire dalle ore 10.00 del 16/10/2023 fino alle ore 16.00 del giorno 31/10/2023 sul sito del comune di Cigliano (ente capofila) e prevedono un'agevolazione, concessa a fondo perduto, è pari al 90% della spesa ammissibile al netto dell'IVA, e prevede per ciascuna domanda ammessa un investimento minimo di 300,00 euro fino ad un massimo erogabile di 3.000,00 euro.

Le spese sostenibili sono: interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali (unità locali localizzate all’interno del territorio del Distretto del Commercio) come: vetrine (compresi manichini, supporti, pannelli, impianti, schermi, telecamere, etc., in esse contenuti); o dehors (compresi interventi inerenti al plateatico, coperture fisse, tende, ombrelloni, tavoli e sedie, fioriere, impianti di raffreddamento o riscaldamento, etc.); o insegne, facciate, tende, pergole, illuminazione esterna, pedana accesso per soggetti con disabilità, serrande, porte, etc.; interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento delle attività su area pubblica (es. tende e banchi); acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi, solo nel caso di apertura di nuove attività o nuove unità locali avviate a partire dal 28/07/2022; interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale) come ad esempio, computer e tablet.

La dotazione finanziaria è di 90mila euro. Per facilitare la presentazione delle domande sono stati previsti tre momenti d'incontro riservati alle attività commerciali. Sul territorio dell'Unione Montana l'incontro si terrà il 4 ottobre, alle ore 14.30, a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore. “Si tratta del secondo bando destinato alle attività commerciali del distretto – spiega il presidente - Contiamo di raggiungere tra le 30 e le 50 attività, oltre a quelle già raggiunte col primo intervento. Un sostegno concreto a chi vuole ammodernare o migliorare la propria attività. Nei piccoli paesi non è facile mantenere le attività commerciali, ma speriamo che possa essere una boccata d'ossigeno e di speranza per il futuro”.