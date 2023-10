Coppia in difficoltà sulla Punta Cialancia, salvata nella notte dal Soccorso Alpino

Nella notte i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Prali (TO) per una coppia di escursionisti in difficoltà nella zona della Punta Cialancia.

La chiamata è stata lanciata intorno alle 19, sul posto sono state inviate le squadre a terra con un'infermiera, i Vigili del Fuoco e il supporto dei Carabinieri che dopo circa 2 ore di cammino hanno raggiunto i malcapitati, di cui una donna con un infortunio di lieve entità a cui sono state prestate le prime cure.

Siccome l'infortunata era in grado di camminare in autonomia, la comitiva ha affrontato il sentiero a piedi in discesa assicurando i due escursionisti con le corde in alcuni tratti scivoloso ed esposti. La operazioni si sono concluse intorno all'1 di questa mattina a Prali.