Pettinengo, i restauri della Cappella del Santo Rosario: presente anche il vescovo Farinella FOTO

Nel caldo pomeriggio di sabato 30 settembre a Pettinengo si sono inaugurati i restauri della Cappella del Santo Rosario nella parrocchiale dei SS. Stefano e Giacomo. Dopo la benedizione da parte del vescovo di Biella Roberto Farinella sono stati invitati a parlare la funzionaria della Soprintendenza di Novara Emanuela Ozino Caligaris che ha ricordato la necessità dell'intervento data la bellezza degli affreschi dei Galliari e l'ottimo lavoro e risultato ottenuto; la restauratrice Silvia Lupo ha descritto la complessità e la bellezza, la passione e l'attrazione che gli affreschi hanno suscitato. La signora Uberti della Fondazione CRBiella ha sostenuto la necessità dell'impegno per la salvaguardia di beni artistici che costellano il territorio biellese anche in prospettiva turistica.

Don Ferdinando Gallu ha guidato ad una breve lettura dottrinale dell'impianto iconografico che vede al registro inferiore le profezie veterotestamentarie, fondamento che attraverso le virtù della Beata Vergine passa alla contemplazione della sua assunzione in cielo dove riceve le insegne regali dalla Trinità divina. Ringraziamenti sono stati tributati anche alla Fondazione CRT e alla Soprintendenza per i fondi stanziati; alla associazione onlus Pacefuturo per l'ospitalità alle maestranze e la collaborazione logistica, oltre al gradito rinfresco offerto. Molte le persone che hanno potuto contemplare da vicino tanta bellezza rinnovata, ricchezza per Pettinengo e per chi ha occhi che la cercano.