Da ieri, giovedì 28 settembre, Biella è città videosorvegliata.

Il Consiglio Comunale ha infatti approvato, all'unanimità, il nuovo regolamento per disciplina e utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Ha illustrato il regolamento in aula il Vice Sindaco ed Assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola: “Una delibera puramente tecnica ma molto importante che riguarda il regolamento redatto dal Vice Comandante della Polizia Locale Portogallo, che recepisce normative europee e nazionali sulla videosorveglianza, soprattutto in materia di privacy”.

“Fino ad oggi – continua Moscarola – le telecamere erano presenti nel parcheggio Boglietti, nella zona funicolare, allo stadio Pozzo La Marmora ed in altri impianti sportivi. Oggi sono circa 70 che monitoreranno traffico e zone più sensibili, come quelle della Movida, al mercato di Piazza Falcone, Piazza del Monte, Giardini Zumaglini, Piazza San Paolo, e gli accessi ZTL. Altre 9 si trovano all’ingresso della città e funzionano da lettori di targhe automobilistiche. Quando un’auto indicata nella black list ministeriale entra in città suona un alert a Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale”.

“Adottiamo questo sistema di videosorveglianza – sottolinea Moscarola – non per fare cassa, perché le uniche violazioni del codice della strada che si possono accertare sono la guida senza assicurazione e revisione. Lo adottiamo per scopi di prevenzione e repressione in quanto saranno a disposizione di Polizia e Carabinieri per l’accertamento di eventuali reati, come il furto d’auto”.