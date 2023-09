Sordevolo, presentata l'edizione 2027 della Passione VIDEO

Presso la Sala Consigliare messa gentilmente a disposizione dal Comune di Sordevolo, alla presenza delle autorità e dei giornalisti invitati, l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha presentato la prossima edizione de “La Passione” per il 2027. La presentazione è stata aperta dall’intervento di Alberto Monticone, Sindaco di Sordevolo, che dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha manifestato la propria soddisfazione per l’edizione andata in scena nell’estate 2022, nonostante le difficoltà post-pandemiche.

Il Sindaco ha sottolineato l’azione di vicinanza dell’amministrazione comunale da lui presieduta, auspicando la sistematicità di tale rapporto anche negli anni futuri, perché, come ribadito dal Sindaco, la Passione di Sordevolo non solo è un evento che va oltre la dimensione locale, coinvolgendo l’intera regione e per certi aspetti la nazione, ma soprattutto perché rappresenta la storia della Comunità sordevolese. Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, ha preso la parola relazionando gli aspetti salienti dell’edizione 2022, soffermandosi sulle grandi difficoltà che l’Associazione ha dovuto affrontare nel riprogrammare l’evento, in particolar modo la strategia promozionale, incidendo inevitabilmente sul budget a disposizione; difficoltà superate grazie all’indispensabile forza sinergica garantita dall’Amministrazione Comunale, dei contributi erogati dagli Enti, dal supporto strategico degli Sponsor e dall’encomiabile lavoro dei volontari, ispirati e motivati dalla volontà di mantenere e trasmettere il patrimonio della tradizione pluricentenaria della Passione.

Il Presidente ha concluso il proprio intervento introducendo l’edizione 2027 che presenta fin dai primi passi importanti novità procedurali e strutturali. Innanzitutto, come da Statuto alla conclusione dell’edizione passata, l’Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che si è subito incaricato di scegliere la data della nuova edizione, vista l’impossibilità del Direttivo uscente di poterla programmare. In secondo luogo, il Consiglio Direttivo ha scelto di scindere i ruoli di Direzione e Regia per poter ottimizzare le forze a propria disposizione.

A presentare il Direttivo entrante non poteva che essere il nuovo Direttore, Flaminia Perino, che prendendo la parola ha voluto ringraziare con immensa riconoscenza il gruppo dei consiglieri uscenti, Alberto Carlino, Giuseppe Danasino, Celestino Fogliano, Elena Fogliano, Laura Fontana, Lorena Givone, Paolo Pedrazzo e Franco Ronchetta, ricordandone il prezioso contributo negli anni del loro lungo mandato. Il testimone è stato preso dal nuovo Direttivo che, tra consiglieri confermati e nuovi membri, risulta così composto:

Presidente: Stefano Rubin Pedrazzo

Vice Presidente: Elisabetta Chiappo

Direttore: Flaminia Perino

Tesoriere: Federica Corbellotti

Segretaria: Sarah Morone

Regia: Gian Marco Pidello (Regista), Elisabetta Chiappo e Anna Pidello (Aiuto Regia).

Passione dei Bambini: Anna Pidello, Giorgio Gulmini

Museo della Passione: Elisabetta Chiappo (Direttrice), Alessandro Farina (Resp. Tecnico)

Promozione e Comunicazione: Marco Roggero, Matilde Rubin Pedrazzo

Accoglienza: Andrea Pollono

Eventi collaterali: Matilde Rubin Pedrazzo

Mercatino degli Angeli: Andrea Fogliano

Ufficio Biglietteria: Stefania Raisa

Logistica: Giorgio Gulmini

Anfiteatro: Luca Ravinetto, Marco Pedrazzo

Gian Marco Pidello, nuovo Regista incaricato, ha presentato le linee guida sulle quali si baserà il prossimo spettacolo. Innanzitutto, l’esperienza sul campo pluriennale vissuta dai consiglieri incaricati alla regia, dal punto di vista tecnico, scenografico e recitativo, rappresenterà il pilastro portante per poter conservare nella massima fedeltà tutti gli elementi caratterizzanti del teatro popolare. Inoltre, il vantaggio della separazione tra gli incarichi di Direzione e Regia permetterà allo staff di potersi concentrare esclusivamente sullo spettacolo, per quanto riguarda sia gli aspetti recitativi sia le problematiche scenografiche, rivolgendo un’attenzione particolare all’obiettivo del contenimento dei costi complessivi al fine di garantire la sostenibilità economica della tradizione. Coerentemente alla volontà di collaborare con Enti esterni, l’incontro si è concluso con l’intervento di Corinne Baroni, Direttrice della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, protagonista quest’estate della messa in scena del Nabucco in cooperazione con l’Associazione Teatro Popolare e il Comune di Sordevolo. La Direttrice ha voluto sottolineare la propria sorpresa, nell’avere incontrato in questa esperienza di collaborazione, una tradizione locale predisposta e volenterosa all’innovazione.

L’ambiente creatosi ha dimostrato quanto lo spirito della popolazione sordevolese sia ricco di energia e di emozione nel proporsi e nel realizzare progetti teatrali anche lontani dalle proprie radici ed è per questo che con orgoglio la Direttrice Baroni ha confermato la programmazione dell’Opera Aida di Giuseppe Verdi per l’estate 2024, con l’intenzione di consolidare il rapporto di cooperazione, portando a Sordevolo il teatro d’eccellenza negli anni che precederanno l’edizione 2027. L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo apre le proprie porte iniziando dall’imminente Mercatino degli Angeli 2023 che avrà luogo a Sordevolo dal 11 Novembre al 10 Dicembre. Il Presidente Rubin Pedrazzo salutando ha rimarcato quanto il Mercatino, insieme agli eventi musicali, teatrali e culturali, rappresenti la completezza dello spirito associativo che anima la comunità negli anni che intercorrono tra le edizioni de “La Passione”.

Di seguito l'intervista realizzata da Newsbiella.it