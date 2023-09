Settembre...Buon compleanno alla Biblioteca ragazzi

A partire dal mese di settembre tanti incontri, letture, storie, giochi e musica per festeggiare insieme il trentesimo compleanno della Biblioteca ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”. Il primo appuntamento sarà sabato 16 settembre con l’avvio del percorso “Papà rumorosi” a cura di Tessiture sonore. Quello del 23 settembre sarà un sabato speciale con il laboratorio “Punti, linee e suoni per festeggiare la biblioteca” ispirato ai libri di Hervé Tullet (dai 5 anni, dalle ore 10,30) e l’apertura straordinaria al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 dedicata ai giochi da tavolo in collaborazione con la fumetteria “Il Folletto”.

Da lunedì 25 settembre a giovedì 28 settembre (15,30 – 18,30) ci sarà il “Mercatino del libro usato junior. Libri di ogni genere attendono nuovi lettori” a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca; il ricavato sarà destinato alle attività della Biblioteca ragazzi. Giovedì 28 settembre ore 17.00 “Ri-leggiamo e ricicliamo le storie” a cura della Biblioteca ragazzi (dai 3 ai 6 anni) in occasione del Biblio Pride 2023. Venerdì 29 settembre alle ore 17.00 “I viaggi di Mia alla scoperta dell’acqua” (dagli 8 anni). Andiamo alla scoperta delle straordinarie creature che popolano i mari e i fiumi del nostro pianeta con le autrici Carola Benedetto e Luciana Cilento nell’ambito di #Fuoriluogo Young&Kids. Sabato 30 settembre alle ore 11.00 “Zeno in condotta” (dai 10 anni). Come farà Zeno a sopravvivere alla terza media? Chiediamolo all’autore Massimo Vitali nell’ambito di #Fuoriluogo Young&Kids. Iscrivetevi numerosi scrivendo a bibragazzi@comune.biella.it o chiamando lo 015-3507651.