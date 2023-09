“Progetta il tuo giardino”: L’evento di Maiser dedicato all’arredamento outdoor

Vivere in una casa con il giardino è ormai una grande fortuna: avere a disposizione uno spazio esterno in cui rilassarsi e godersi un po’ di aria fresca all’aperto è diventato quasi una necessità. Ma un giardino spoglio e vuoto non potrà mai dare lo stesso comfort di un dehor ben arredato, funzionale e di design. Ecco perché è importante scegliere con cura l’arredamento da esterno con cui allestire i propri spazi. Ne parliamo in questo articolo con Maiser, azienda biellese specializzata nella vendita e nella posa di serramenti e porte interne.

Un’ottima soluzione per arredare il proprio giardino e creare una bellissima zona giorno immersa nel verde sono le pergole bioclimatiche, strutture dotate di un tetto a lame orientabili che permettono di arredare con eleganza lo spazio esterno, garantendo protezione e comfort. Sono perfette anche per creare un raffinato giardino d’inverno: una zona esterna da adibire a serra per proteggere le proprie piante dal clima rigido invernale.

Un’alternativa alle pergole bioclimatiche sono le tende da sole: pratiche, versatili e perfette per creare comode zone d’ombra. I modelli disponibili sono tantissimi, dalle raffinate tende a vela, alle classiche tende a bracci, a cappottina e a caduta.

Maiser ci informa inoltre che, per il 2023 e il 2024, sono stati confermati i Bonus relativi alle schermature solari, tra cui risultano incluse anche le tende da sole; l’incentivo comporta una detrazione Irpef o Ires del 50% su una spesa massima di 60mila euro per comprare strutture di schermatura dal sole su singola abitazione: un’ottima occasione di cui approfittare per rendere ancora più unica e confortevole la propria casa.

L’evento: “Progetta il tuo giardino”

L’azienda biellese, in collaborazione con Denis Arreda, ha organizzato un evento interamente dedicato all’arredamento da outdoor: durante la giornata di sabato 23 settembre sarà possibile visitare l’esposizione temporanea di pergole bioclimatiche e tende a vela che saranno presenti nel cortile della sede di Maiser Serramenti, in via Amendola 3 a Biella (ingresso lato Duomo).

Saranno presenti i prodotti di Ke Outdoor Design e gli articoli di arredamento da esterno di Flexform, due aziende Made In Italy che garantiscono prodotti di design realizzati con materiali di alta qualità e pregio. Chi parteciperà all’evento, riceverà importanti scontistiche sull’acquisto dei prodotti Ke Outdoor Design da Maiser, e su qualsiasi prodotto delle aziende Denis Arreda e Aldebaran, negozio di articoli per l’illuminazione: un’ottima occasione per progettare il proprio giardino e allestirlo per la primavera/estate 2024.

Ma “Progetta il tuo giardino” non sarà soltanto un’esposizione: sarà infatti possibile interfacciarsi con gli Architetti Alessia Marcolongo ed Elena Fasan per ricevere preziosi consigli, sia in merito alla progettazione degli spazi del proprio giardino che ai dettagli legati ai bonus fiscali disponibili. Gli Architetti saranno a disposizione durante tutto il pomeriggio di sabato per rispondere alle domande dei clienti.

L’esposizione temporanea sarà allestita già nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 settembre, mentre l’evento ufficiale avrà luogo sabato 23 settembre.

Inoltre, sempre sabato 23, a partire dalle ore 17:00 verrà offerto un apericena da Maiser e Denis Arreda, in collaborazione con Cook Lab di Paola Barbirato.

Per maggiori informazioni (Evento Facebook): https://fb.me/e/4u0WrMo0n

L’Azienda: Maiser

Maiser Serramenti si occupa di vendita e posa di serramenti in pvc, in legno e in legno/alluminio. L’azienda conta ad oggi 14 dipendenti ed è in forte crescita. Il punto di forza di Maiser è sicuramente la sua squadra di posatori interni: 6 dipendenti che seguono periodicamente corsi di formazione di aggiornamento relativi alla posa di serramenti e infissi, per garantire ai clienti una posa qualificata e di altissimo livello, senza affidarsi ad artigiani o ditte esterne.

Maiser si sta attualmente occupando della ristrutturazione della nuova sede in via Gera 2, ai piedi del Piazzo, proprio di fronte al Museo del Territorio e del Chiostro di San Sebastiano. I lavori di ristrutturazione sono iniziati a giugno di quest’anno e termineranno l’anno prossimo. La nuova sede di Maiser ospiterà 300mq di uffici, showroom e una sala eventi con una capienza di 100 posti a disposizione di enti e associazioni per tenere corsi, eventi e conferenze.

La sede di Maiser si trova in via Amendola 3, davanti al Duomo di Biella.

Pagina Facebook: www.facebook.com/maiser.serramenti

Pagina Instagram: www.instagram.com/maiser_serramenti

Sito: www.maiser.it