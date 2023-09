Buoni risultati per i “Biella Corse” in gara nel weekend, FOTO

Buoni risultati per i “Biella Corse” in gara nel weekend

Buoni risultati per gli equipaggi e i navigatori Biella Corse in gara questo fine settimana al Rally Città di Torino, al Rally di Casciana Terme e nel Trofeo Veglio 4x4.

Rally Città di Torino

A Torino il miglior risultato fra gli equipaggi della Scuderia è stato ottenuto da Fabrizio Babando e Paolo Clerico che, con la loro Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), hanno chiuso terzi di classe, terzi di gruppo e quindicesimi assoluti. “Per me è stato come se fosse un nuovo esordio” ha commentato il pilota al termine “perché questa era una gara che sognavo di fare fin da bambino. E' andata benissimo, i tempi parlano chiaro! Macchina al top, ottimo rapporto col navigatore … ho anche tentato di agguantare la seconda posizione ma qualche errore e qualche sbavatura (che mi resteranno in testa minimo fino all’anno prossimo!) mi hanno penalizzato troppo. Va bene così, tutta esperienza!”.

Hanno invece chiuso al secondo posto di classe i valdostani Patrich Chironi e Jastine Sertori che, con la loro Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3), hanno terminato la gara settimi di gruppo e ventiquattresimi assoluti. “E’ andata bene, ci siamo divertiti … e con la mia nuova navigatrice, mi sono trovato molto bene!”.

A seguire, Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), hanno chiuso undicesimi di classe, dodicesimi di gruppo e ventiseiesimi assoluti; mentre Marco Barbero e Andrea Viola, in gara con una Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe A5) hanno terminato la gara secondi di classe, undicesimi di gruppo e quarantaquattresimi assoluti. “Il Torino è stato come sempre una bella gara” ha commento l’equipaggio al termine; “prove belle e impegnative e poi l’arrivo in piazza San Carlo che è stata … la ciliegina sulla torta!”.

Infine il Presidente della Scuderia, Alby Negri, che ha gareggiato con Manlio Rubiola con la Renault Twingo RS (gruppo RC5N, classe Rally 5 /R1) che aveva già provato a usare all’ultimo Rally Lana. Ha chiuso primo di classe, dodicesimo di gruppo e quarantaseiesimo assoluto. “E’ stato bellissimo rientrare dopo ben diciotto anni di stop” ha commentato al termine. “La nostra (quella dei rally) è una malattia cronica, te la porti dietro a vita e prima o poi ci ricaschi e … non ne esci più. A Torino il mio obbiettivo era arrivare e prendere fiducia col mezzo … quindi direi tutto bene, bella macchina e grande naviga!”

Gara no, invece per Fausto Ingignoli e Thomas Trombetta, al via con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4 /R2). Si sono ritirati nella terza prova speciale, sul colle del Lys.

Bene invece, il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri che, al Città di Torino, ha affiancato il pilota Daniele Berger su di una Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally 3). Hanno vinto la classe e hanno fatto terzi di gruppo e trentunesimi assoluti.

Rally di Casciana Terme

Ha gareggiato invece al 41° Rally di Casciana Terme il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso. Ha affiancato il pilota Emanuele Bosco su di una Mitsubishi Lancer Evo 9 (gruppo RC2N, classe R4) con cui si sono piazzati al primo posto di classe, decimi di gruppo e ventisettesimi assoluti. “E’ stata una bellissima gara, molto ben organizzata” ha commentato il navigatore. “A noi interessava arrivare in fondo per portare a casa il CRZ VI Zona … Ce l’abbiamo fatta e quindi cosa chiedere di più?”

Trofeo Veglio 4x4

Ed ecco il Trofeo Veglio 4x4, dove hanno gareggiato due piloti della Scuderia Biella Corse. Ottimo il risultato del giovane Manuel Pè, al via con il suo Suzuki Samurai (gruppo A).

“La gara è andata molto bene” ha commentato al termine. “Ho fatto secondo di classe e nono assoluto! La macchina è andata bene, solo qualche problemino sulla quarta prova … ma niente di che!”.