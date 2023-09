Enoteca Symposium di Chiavazza: Ritorna l'AperiFisar con Vermoth Sherry e Porto

L'enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training”, con il titolare e sommelier Maurizio Mazzuchetti, propone per venerdì 8 settembre dalle ore 18 - in occasione della rassegna di appuntamenti “AperiFisar” - una degustazione di pregio.



I vini proposti, infatti, saranno Porto Dona Antonia, Sherry Pedro Ximénez e Vermouth Ducale. Il costo della degustazione è di soli € 15, abbinati (per chi lo desidera) a deliziosi taglieri con prodotti tipici del territorio. È gradita la prenotazione.



Si ricordano gli orari di apertura: dal giovedì al sabato dalle 18 alle 22, mentre per gli altri giorni l’apertura è riservata a gruppi su prenotazione.

Per informazioni: Tel. 015/0155072 – Cell. 335/ 5982038 –

Mail sywinetr@gmail.com