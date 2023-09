Parlare di bollino blu caldaia Saunier Duval significa parlare di un qualcosa di importantissimo non solo per le persone che hanno deciso di dare fiducia a questa azienda dal momento che hanno deciso di comprare una caldaia, ma è un qualcosa che tutte le persone che ne hanno una in casa devono sapere.

Questo bollino blu come vedremo più avanti riguarda una serie di test che vanno fatti eseguire dai tecnici caldaisti in questo caso della Saunier Duval e servono a garantire che la caldaia sia in buone condizioni sia per quanto riguarda l'efficienza energetica, e sia per quanto riguarda il controllo delle emissioni inquinanti che significa farla funzionare in senso ecologico.

Come accennavamo questo controllo è un controllo periodico che deve essere effettuato in maniera obbligatoria e include vari test tecnici che servono tra le altre cose a prevenire malfunzionamenti futuri, così come perdite di gas o un abbassamento dell'efficienza energetica, tutte cose che metterebbero a rischio il nostro investimento che abbiamo sostenuto per la caldaia, che comunque sempre è un investimento a medio e a lungo termine.

Teniamo altresì presente che se una persona non ha un bollino blu in caso di controlli a campione, ma sempre più frequenti, potrebbe incorrere in delle sanzioni amministrative quindi in delle multe, e soprattutto in caso di incidenti della caldaia se lo stesso non è stato eseguito una compagnia assicurativa potrebbe evitare o potrebbe mettersi di traverso dal momento che deve coprire dei danni per qualche incidente con la nostra caldaia.

Ci sono vari interventi e vari controlli da far effettuare per ottenere il bollino blu

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come abbiamo già spiegato in lungo e in largo nella prima, sono vari controlli da far effettuare per ottenere il bollino blu per la nostra caldaia, e il primo riguarda il rendimento della stessa per comprendere se sta lavorando in modo efficiente, oppure sta consumando più di quello che dovrebbe consumare.

Un altro tipo di controllo molto importante riguarda la verifica della ventilazione nella stanza in cui è stata installata la caldaia, sempre con l'obiettivo di prevenire un accumulo di gas nocivi che sarebbero molto rischiosi per l'incolumità delle persone che ci vivono all'interno.

Come già accennavamo nella prima parte si parlerà anche di controllare le emissioni per evitare che la stessa stia emettendo quantità eccessive di monossido di carbonio o altri gas nocivi.

Infine ma non in ultimo bisognerà far eseguire una verifica in un controllo dei vari dispositivi di sicurezza della caldaia e parliamo di dispositivi di controllo della fiamma o comunque quelli di sicurezza che devono funzionare sempre correttamente per poterci proteggere.

Tutto quello che abbiamo detto finora ci fa comprendere che garantire questi controlli alla nostra caldaia per ricevere il bollino blu non deve essere fatto solo per paura della multa ma anche per una questione di buon senso, visto che magari abbiamo investito tanti soldi per la nostra caldaia dobbiamo garantire poi una sua corretta manutenzione e un suo costante monitoraggio.