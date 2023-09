Bonus trasporti, oggi è il click day. Cos' è e come funziona

A partire da oggi, venerdì 1 settembre, è possibile ottenere di nuovo il voucher per l’acquisto dei biglietti di bus, tram, metro e treni locali e internazionali, e anche chi usa i mezzi di Atap può richiederlo.

Il via alle domande per poter ottenere i nuovi voucher è partito alle 8. Le risorse sono limitate a quelle non utilizzate dagli abbonamenti precedenti.

In pratica si tratta di un bonus destinato a famiglie, studenti, pensionati e lavoratori per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Attenzione, però che non tutti possono farne richiesta: possono richiederlo soltanto coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila euro.

Il buono può essere richiesto solo una volta al mese, ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. E' possibile acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro oppure si possono usare i soldi ogni mese del 2023 per comprare un abbonamento mensile.

Il bonus si richiede collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e dei Trasporti con alla mano Spid o Cie.