Tollegno: medie ed elementari da settembre in un unico edificio

Ci siamo: da mesi se ne parla e da settembre le scuole medie a Tollegno saranno accorpate alle elementari. Iscritti alla secondaria e alla primaria saranno insomma sotto lo stesso tetto, nell'edificio che fino all'anno passato ha ospitato le sole elementari. Dietro alla scelta, questioni di calo demografico e di risparmio energetico. Gli iscritti sono sempre di meno sia in un grado di scuola che nell'altro, e mantenere un edificio ampio come quelle delle medie che necessita anche di alcune opere di manutenzione importanti, per il Comune era diventato troppo costoso.