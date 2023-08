Croce Mosso si racconta… A piedi un percorso a tappe fra storie e sentieri

Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso in collaborazione con Pro Loco di Croce Mosso, Volontariato Auser Vallestrona e AIB Valdilana, invitano ad un pomeriggio in cammino per conoscere storia e vicende di Croce Mosso, “caput mundi” della vocazione biellese alla produzione di ‘panni lana’.

Dove nasce il primo lanificio ‘meccanico”? E dove la prima cellula di organizzazione operaia? E dove sta il campanil pendente che neanche la torre di Pisa? A Croce Mosso ovviamente. Quattro guide condurranno fra piazze, epigrafi, luoghi della devozione popolare e sentieri, a conoscere più da vicino “la polveriera”; così è chiamata da secoli questa parte di territorio, una balconata naturale nel Comune di Valdilana, abbarbicata in un poggio al sole fra le valli dello Strona e del Ponzone.

Qui, antica ‘Comunità della Croce’, che si espandeva fino alla riva sinistra del torrente Strona, tutto nasce, s’incendia e prende vita e ancora oggi non ne vuol sapere di spegnersi. Il percorso si svolgerà a gruppi di venti persone con partenza scaglionata di 15 minuti a partire dalle 14,30 di domenica 3 settembre, con ritrovo presso la sede della Pro Loco di Croce Mosso.

Un percorso a piedi in otto tappe di 5,5 Km. della durata di due ore abbondanti. Necessari piedi saldi e scarpe comode adatte ad un tratto di sentiero e agli 80 metri di dislivello da percorrere. Al termine del percorso una piccola merenda per recuperare le forze presso i tavoli della Pro Loco. Per la buona organizzazione del pomeriggio è necessaria la prenotazione, per determinare l’ora delle partenze scaglionate: entro venerdì 1 settembre ai numeri: 335 1361159 Tiziana, 333 6994154 Loretta.