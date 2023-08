Al via anche in Piemonte la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert

Per quanto riguarda il Piemonte il test di sistema è fissato per il prossimo 14 settembre, salvo bollettino di allerta per condizioni meteorologiche avverse. Il messaggio che verrà inviato ai cittadini indicherà chiaramente che non vi è alcuna emergenza. Per questa ragione, i Sindaci sono invitati fin d’ora ad informare i cittadini in anticipo al fine di evitare incomprensioni, timori o spiacevoli fraintendimenti.