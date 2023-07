Morto il vescovo emerito di Ivrea Luigi Bettazzi, il ricordo di Monsignor Farinella: “Maestro e uomo di virtù”

Comunità di Ivrea in lutto per la morte di Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito della Diocesi dal 1999 e ultimo testimone del Concilio Vaticano II. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 26 novembre. Presidente di Pax Christi (1968-85), è nato a Treviso nel 1923 ma trascorse molti anni a Bologna. Dal 1966 al 1999 è stato vescovo di Ivrea.

A ricordarlo in queste ore il vescovo di Biella Roberto Farinella con un post sulla propria pagina Facebook: “Sei stato un Maestro amabile, un Pastore dal cuore grande e un uomo di virtù evangeliche e umane di grande talento. Sempre pronto a testimoniare l'Amore di Dio per i più piccoli e i poveri, a lottare per la Pace e a farci amare e vivere il Concilio Vaticano II. Riposa nella pace del Signore”.

Parole di stima anche dal sindaco di Bioglio Stefano Ceffa: "Non è stato mio maestro ma se conosco i Concili Ecumenici a memoria e lettere di San Paolo lo devo a lui. Con Monsignor Luigi Bettazzi se ne va uno dei più longevi testimoni del Concilio Vaticano II, un uomo dalla lucidità incredibile, dalla linearità di pensiero rarissima, dalla lucidità mai sfiorata dagli anni. Di lui si è detto molto e si potrà dire molto. Io lo ricordo in mille convegni con una forza incredibile, lo seguivo appena potevo perchè sapevo che dalla sua bocca sarebbero uscite parole piene di senso, piene di significato, non vacui ragionamenti ma sostanza, Parola prima che parole. Non ho dubbi che oggi siamo tutti più soli... si spegne una voce di pace ma non si spengono i suoi pensieri".