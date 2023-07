230 sportivi a Camburzano alla 4° CamMuzzaGlia Run, vince la solidarietà per l'Emila Romagna FOTO e VIDEO

230 sportivi a Camburzano alla 4° CamMuzzaGlia Run, vince la solidarietà per l'Emila Romagna (foto di A. Bozzonetti e E. Mersi)

Serata di sport a Camburzano per la 4° edizione della CamMuzzaGlia Run. In 230, tra corridori e camminatori, hanno preso parte al trittico (corsa, camminata e nordic walking) proposto da La Vetta Running.

150 i podisti al via che hanno affrontato un suggestivo percorso da 7 km attraverso i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia. A tagliare per primo il traguardo la new entry Teo Lucchesi, seguito a ruota da Fabio Peruzzo e Corrado Marchetto. Tra le donne, invece, ha spiccato Giusy Feo sulle dirette rivali Elisa Travaglini e Valeria Bruna.

Sempre ieri, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del percorso permanente alla presenza di sindaci e assessori. Un'iniziativa particolarmente voluta dall’amministrazione di Camburzano e appoggiata dai comuni di Graglia e Muzzano, grazie ad un contributo della Comunità Montana Valle Elvo. Infine, grande attenzione è stata rivolta alla solidarietà con la raccolta fondi a favore di una società sportiva coinvolta negli eventi alluvionali accaduti in Emilia Romagna.