Cordar Biella informa i cittadini del comune di Ronco Biellese che, a causa di lavori di efficientamento della rete idrica, la strada sarà chiusa al traffico veicolare a partire dal 3 luglio nel tratto di via Piave SP 201 tra il civico 2 (incrocio con via Roma) e il civico 21 fino a fine lavori, fatte salve diverse disposizioni per cantiere mobile. Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 6014.