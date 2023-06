Muore a 46 anni dopo l'incidente in moto a Lozzolo

Lozzolo è in lutto per Andrea Pignolo: il motociclista 46enne coinvolto sabato in un grave incidente stradale avvenuto alle porte del paese non ce l'ha fatta. E' morto all'ospedale Maggiore di Novara, dove era arrivato in codice rosso e in condizioni gravissime.

Dopo l'incidente, infatti, l'uomo aveva subito un primo arresto cardiaco: i soccorritori del 118 lo avevano rianimato e portato d'urgenza prima all'ospedale di Biella e poi al Maggiore della Carità.

Una tragedia che colpito profondamente il piccolo centro tra gattinarese e biellese, dove tutti si conoscono e dove Pignolo era noto non solo per la passione per le moto, ma anche per il lavoro di addetto ai mezzi di trasporto terra che stava svolgendo nelle cave del paese.

L’incidente è accaduto in via Roma, lungo il rettilineo che collega il paese alla provinciale 142: sabato, poco prima delle 20, per cause non del tutto chiarite, la moto sulla quale Pignolo stava viaggiando, una Ducati Multistrada, ha urtato un’auto che lo precedeva. Al volante della vettura, una Volkswagen T-Rok, c'era una donna di 34 anni residente a Lozzolo, rimasta illesa.

Il motociclista, invece, è stato sbalzato dalla sella e ha picchiato violentemente contro l’asfalto. Lesioni che, purtroppo, si sono rivelate fatali. Moltissimi gli amici che lo stanno ricordando con grande dolore, piangendo un compaesano morto troppo giovane a poche centinaia di metri di casa.