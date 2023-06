ANPS Biella, consegnato cibo alla Caritas

Nei giorni scorsi, l'ANPS di Biella è stata promotrice dell'ennesimo progetto di solidarietà consistente in iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che si trovano in stato di bisogno. La raccolta di derrate alimentari (consistenti in pasta e passata di pomodoro) sono state consegnate dal presidente Antonio Dimonte, insieme ai vertici del sodalizio, ai responsabili Caritas per la mensa di via Novara, a Biella.

“L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato – spiega Dimonte – è sempre presente nella manifestazioni pubbliche e con iniziative di volontariato e di ascolto presso la propria sede di via Tripoli, aperta a tutti i cittadini”.