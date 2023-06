Ponte Tangenziale, manutenzione al via il 19 giugno

Manca ancora la comunicazione ufficiale di ANAS, proprietaria della strada che attraversa il Ponte della Tangenziale di Biella, ma è molto probabile che i lavori di manutenzione del ponte inizieranno lunedì 19 giugno.

I lavori riguardano i cordoli e l'asfaltatura della strada, il rifacimento della pavimentazione per un migliore raccoglimento delle acque sulla carreggiata, il posizionamento della segnaletica orizzontale e la sistemazione dei giunti tra le diverse campate. Con un tempo stimato di 68 giorni continuativi, in modo da concluderli a fine agosto, quindi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

In questi due mesi, la principale modifica della viabilità sarà il senso unico di circolazione sul ponte in direzione Cossato, con gli automobilisiti provenienti dalla Superstrada deviati all'uscita di Vigliano-Candelo ed indirizzati verso Candelo per raggiungere Biella tramite via del Cervo, via Cerventi, via Marconi, e via per Biella.

Quanto all'attuale cantiere di via del Cervo a Candelo, due le possibilità. La sospensione dello stesso quando inizieranno i lavori sul ponte. Oppure l'istituzione di un senso unico in direzione Candelo nel caso i due cantieri siano concomitanti.

Sarà mantenuto il doppio senso di marcia per i veicoli che accedono alla Superstrada provenendo da via Milano, oppure che escono dalla Superstrada in direzione via Milano. Tratti sui quali sono previste limitazioni per i mezzi pesanti.