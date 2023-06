Oggi è l'ultimo giorno di scuola per 17mila allievi biellesi

Ultimo giorno di scuola per 17 mila allievi del Biellese. Per tanti di loro, eccetto che per i piccoli dell'infanzia che finiranno a fine giugno e delle terze medie e delle quinte superiori che dovranno affrontare l'esame, domani suonerà l'ultima campanella per l'anno scolastico 2022/2023, il primo senza mascherina dopo l'emergenza Covid.

Nel dettaglio, saranno circa 1300 gli allievi delle medie che dalla prossima settimana inizieranno le prove dell'esame finale e 1190 quelli delle superiori che dovranno affrontare la Maturità a partire dal 21 giugno.

Per tanti ragazzi delle superiori le lezioni finiranno anche prima: per tutte le classi dello Scientifico Avogadro alle ore 12.00 mentre per i ragazzi dell'Itis alle 11,55.