Sottoscritta l'ipotesi di accordo per la parte normativa del Gruppo in Marzotto

É stata sottoscritta in via preliminare nei giorni scorsi in tempi record, con una trattativa iniziata a marzo, l’ipotesi di accordo per la parte normativa del Gruppo in Marzotto, nella sede centrale di Valdagno (VI).

Grazie anche al supporto in trattativa della RSU e delle organizzazioni sindacali territoriali, il Gruppo integrerà del 20% i congedi parentali, a condizione che questi siano presi consecutivamente e senza interruzioni; aumenterà il periodo massimo di comporto fino a 18 mesi in caso di patologie gravi; incrementerà di ulteriori 2 giorni i permessi per il lutto e gravi infermità, sui 3 previsti; aumenterà di +0,2% della quota a carico delle imprese sulla previdenza complementare; renderà possibile accedere all’anticipo del TFR per più volte e sarà possibile destinare la parte ante 2007 alla previdenza integrativa con un tetto massimo annuale.

“L’ultimo rinnovo del contratto aziendale era avvenuto cinque anni fa – commenta Alessandra Ranghetti, Coordinatrice nazionale UILTEC -. La trattativa si è svolta in tempi record grazie anche all'ottimo lavoro dei territoriali e delle RSU. Importanti passi in avanti sono stati fatti sul tema genitorialità. La discussione sulla parte economica è già in corso, un incontro è già programmato per il prossimo 15 giugno e per il territorio biellese coinvolgerà la Biella Manifattura Tessili con gli stabilimenti di Mongrando e Strona. In questo momento di difficoltà porterà un valore aggiunto nelle tasche dei lavoratori e lavoratrici”.

In vigenza dell’accordo che durerà per tre anni, è stato dichiarato l’impegno a lavorare sul miglioramento di alcuni istituti già esistenti: inquadramento professionale; garante interno a tutela delle vittime delle molestie di genere; Fondo Ore Etico solidale. Si implementano, infine, i capitoli sulla formazione, sulla sostenibilità ambientale, su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulle relazioni industriali e sull’informazione, si valorizza il ruolo degli incontri nazionali, si stabilisce il sistema di competenze della contrattazione. Ora, su quanto firmato, si esprimeranno nelle assemblee le lavoratrici e i lavoratori di tutta Italia.